Volvo тайком представили новый кроссовер

Тихо и без всякого антуража компания Volvo обновила самый маленький кроссовер в своей линейке – Volvo XC40. И на этот раз рестайлинг действительно можно назвать «минорным», так как не интересующиеся машинами автолюбитель даже не найдет в свежих машинах ни одного отличия, сообщает Автоновости дня.

А они, конечно есть. Прежде всего, в глаза бросаются скошенные снизу фары, как у электрического C40 Recharge, задние фонари с немного другой «начинкой» и новый передний бампер с вертикальными боковыми секциями, тоже доставшийся XC40 от электромобиля.

В салоне, впрочем, рестайлинговый XC40 и вправду ничем не отличается от прежнего – вся разница скрыта в визуально невидимых обновлениях мультимедийной системы. А по «технике» изменений нет вовсе – в строю остались и бензиновые, и плагин-гибридные, и чисто электрические силовые установки.

Базовые XC40 оснащаются 1,5-литровой 129-сильной «турботройкой», восьмиступенчатым «автоматом» и передним приводом. В качестве альтернативы европейцам доступны как «мягкие гибриды» с 48-вольтовым стартер-генератором, так и 2,0-литровые турбомоторы мощностью 163, 197 и 250 сил. Привод может быть передним или полным, причем 197-сильным кроссоверам полный привод доступен только за доплату, а 250-сильным – уже в базовом оснащении.

Интерьер Volvo XC40. Фото Volvo

Кроме того, в Европе продаются обычные гибридные XC40, которые можно подзаряжать от сети – они выдают либо 129, либо 180 лошадиных сил и проезжают на электричестве до 45 километров. При этом полностью электрические XC40 могут проехать на электротяге почти в 10 раз больше (до 423 км по циклу WLTP), а оснащаются они либо одномоторной, либо двухмоторной силовой установкой мощностью 231 и 204 л.с. соответственно.