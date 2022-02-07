Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон по итогам заседания комитета национальной безопасности призвал граждан страны немедленно покинуть Украину, сообщает Лента.Ру.

Моррисон заявил, что австралийские власти обратились к согражданам с четким посылом о том, что необходимо как можно скорее уехать из Украины.

"Большинство тех, австралийцев, которые живут в Украине, их жизни проходят в Украине. У многих из них — двойное гражданство" , — уточнил премьер.

Он подчеркнул, что сейчас самое время для отъезда.

Глава правительства также призвал Россию продолжать участвовать в дискуссиях с другими странами, которые хотят внести в свой вклад в урегулирование кризиса в Украине.