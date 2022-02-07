О модных головных уборах весна - лето 2022: кепки и бейсболки

Не поверите, но кепки подходят не только для спортивного стиля, но и для делового. Главное – подобрать модель нужного дизайна, сообщает 365woman.ru.

Головной убор обладает комбинаторными качествами, поэтому ее любят многие модельеры, так что в весеннем гардеробе 2022 года кепки обязательно должны быть в женском гардеробе.

Итак, какие же кепки необходимо приобретать для весеннего гардероба? Во-первых, надо запомнить, что наш головной убор отличается от бейсболки материалом, из которого изготовлен. Кепка изготавливается из плотного материала, и может быть в каком угодно стиле.

Этой весной в моде будут головные уборы из кожи или твида. В модных коллекциях использованы объемные и высокие кепки. Особенно в моде будет гибрид кепки и берета. Причем выбирать такой головной убор стоит из светлой кожи.

Кепка – аксессуар, который сделает и спортивный, и деловой образ модным.

Стоит помнить про общее послание образа. Модной будет ретро-тема. Например, можно создать наряд в жокейском стиле, который состоит из сапог до колен, зауженных лосин и укороченной курточки.

У многих брендов в коллекциях представлены бейсболки рэперского стиля, с изображением логотипов спортивных команд, а также с необычными принтами.