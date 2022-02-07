Канадские ученые установили, что ожирение ухудшает умственные способности

Увеличение внутренних жировых отложений негативно влияет на когнитивные способности человека, особенно на скорость обработки информации. К такому выводу пришли канадские ученые, сообщает Российская газета.

Исследование проводилось более чем на 9 тысячах участников в возрасте от 30 до 75 лет (56 процентов из них - женщины). Почти 7 тысяч человек прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ) для измерения абдоминального жира, окружающего внутренние органы. Одновременно исследовались области мозга со сниженным притоком крови.

Как отмечает профессор медицины и ведущий автор исследования Соня Ананд, результаты работы показывают, что стратегии по предотвращению или уменьшению избыточного жира в организме могут сохранить когнитивные функции. И чем больше жира в организме, тем ниже когнитивные способности. При этом когнитивную функцию оценивали с помощью теста DSST. Это тест замены символов цифрами (ТЗСЦ) - одна из методик проверки интеллекта.

Соавтор работы Эрик Смит подчеркивает, что если поддерживать здоровый вес и оптимальное содержание жира в организме, то больше шансов предотвратить старческую деменцию.