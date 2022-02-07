Стрельба на Южмаше: военные рассказали детали нападения

Военнослужащие Жанна Шарова и Игорь Семенченко, которые получили ранения в результате массового расстрела на Южмаше в Днепре, рассказали подробности нападения, сообщает ТСН.

Они отметили, что с подозреваемым Артемием Рябчуком никаких конфликтов не имели.

По словам Игоря Семенченко, незадолго до того, как открыть огонь, подозреваемый читал книгу и был спокоен.

А Жанна Шарова сообщила, что не была знакома с Рябчуком.

"Я этого мужчину вообще не знала. Я только запомнила его лицо. А так я даже его имя и фамилию не знала. Я очень редко заступала в этот караул, где срочная служба. Я не знаю, почему он так поступил" , — отметила она.

Сейчас раненые Шарова и Семенченко все еще находятся в реанимации, им предстоит еще длительное лечение и операции.

Напомним, в ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода в Днепре солдат-срочник Нацгвардии Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих и скрылся с оружием. Погибли пять человек — четверо военных и сотрудница завода.

Вскоре Рябчука задержали. Следствие рассматривает несколько версий случившегося.