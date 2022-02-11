Маникюр на День святого Валентина 2022

Красивые варианты дизайна маникюра на 14 февраля на любой вкус, который будет актуален даже после праздника, сообщает Сегодня.

Маникюр День святого Валентина 2022 должен не просто быть актуальным 1 день, но и радовать как минимум еще недели 3 (не снимете же вы его на второй день после праздника).

Этот праздник настолько атмосферный и ассоциативный, что кроме как сердечек, розового и красного цветов — в голову больше ничего не приходит. То же самое с тематическим дизайном маникюра. Но мы предлагаем чуть разбавить привычную палитру, оставив при этом кокетство.

Маникюр на 14 февраля на длинные ногти

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Публикация от Vivian W (@vwnails_)

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Публикация от – N E E – (@_nailsbynee)

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Публикация от Upstate NY Nail Artist (@diamondstudionails)

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Публикация от San Sung Kim | 김산성 (@sansungnails)

Маникюр на День влюбленных на короткие ногти

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Публикация от Yessica Flores ??. (@yessifloresnails)

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Публикация от ayumi kinoshita__kinop (@kinoayu)

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Публикация от V A L E V/S N A I L S (@valevsnails)

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