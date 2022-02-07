НАТО создала воздушный мост для поставок оружия Украине – WSJ

Страны НАТО установили “воздушный мост” для переправки вооружения и боеприпасов в Украину. Альянс таким образом хочет сдержать возможное вторжение войск РФ, сообщает Зеркало недели.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Также сообщается, что Америка может поставить Украине вертолеты производства России. Их раньше использовала армия Афганистана.

Источники газеты говорят, что Украине резко нехватает боеприпасов. Несколько складов боеприпасов в Украине уничтожены в результате инцидентов, в которых Киев обвинил Москву. Единственный в Украине завод по производству боеприпасов находится в Луганске, который контролируют поддерживаемые Кремлем боевики вооруженной группировки “ЛНР”.