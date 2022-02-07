Уровень зарплаты, достаточный для комфортной жизни - опрос

25 тысяч гривен — такой уровень зарплаты городское население Украины считает достаточным для комфортной жизни, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в материалах исследовательской компании Gradus Research по результатам опроса.

Самые большие материальные претензии у людей среднего возраста (35-54 года): 30 тысяч гривен, а самые маленькие — у самых молодых (18-24) и старших (55-60) респондентов, их устроит ежемесячный доход в 20 тысяч.

Больше всего денег нужно для комфортной жизни в Киеве — жители столицы определили ежемесячную планку 35 000 грн.

Также респонденты отметили, что ожидают рост цен на продукты. 91,7% респондентов считают, что возрастут цены на продукты, и чем старше группа, тем больше она склонна выбирать ответ "сильно вырастут". Наиболее пессимистично настроены жители северных регионов, ни один респондент с этой территории не выбрал вариант, что цены могут снизиться.

Скриншот Gradus Research

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей 18-60 лет по статье, возрастом, размером населенного пункта и регионом. Период проведения поля: 19 января 2022 года, размер выборки: 1000 респондентов.

Зарплаты в Украине:

Минимальная зарплата в Украине с 1 декабря 2021 года повышена до 6,5 тыс. грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре 2021 года выросла по сравнению с декабрем 2020 года на 23,1% - до 17 тыс. 453 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам декабря составил 26 тыс. 759 грн.