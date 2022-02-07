Мокрый снег, дождь и плюсовая температура: погода 8 февраля

По всей территории Украины синоптики прогнозируют дневную температуру с отметкой "плюс", в западных и восточных областях ожидается мокрый снег и дождь.

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Во вторник, 8 февраля, в западных (кроме Закарпатья), центральных и северных регионах дневная температура воздуха будет колебаться от 0°С до +3°С, на востоке – от +2°С до +4°С. Теплее всего будет в южной части Украины и в Закарпатской области, где температура поднимется до +5°С, в Крыму – до +7°С днем. На западе и частично на севере ночью столбики термометров покажут от -1 до +2°С. На остальной территории страны будет немного теплее – от 0°С до +3°С. Традиционно самая высокая температура будет на юге, где синоптики прогнозируют до +5°С ночью.

Осадки 8 февраля ожидаются в виде мокрого снега и дождя на западе и востоке, на юге будет дождь. В центральных, северных и частично западных областях прогнозируется облачная погода, днем без существенных осадков, а ночью возможен снег и мокрый снег. На всей территории Украины ожидается ветер со средней скоростью 7-12 м/с.

Укргидрометцентр предупреждает об опасности схождения снежных лавин в Карпатах. Также в горных районах возможны оползни снега на дороги.

В столице Украины, Киеве, термометры покажут от -1°С до +1°С в течение дня, ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.