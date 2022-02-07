Самолет Макрона облетел Беларусь на пути в Москву

Самолет президента Франции Эммануэля Макрона, направляясь в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, облетел территорию Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные сайта Flight Radar, сообщает Лента.Ру.

Судя по траектории движения президентского борта, пилот выбрал маршрут через воздушное пространство соседних Литвы и Латвии на пути в российскую столицу.

Переговоры лидеров двух стран начнутся 7 февраля около 17:00 по московскому времени. В Кремле основными темами переговоров Путина с Макроном назвали ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности.

В июне 2021 года Евросоюз запретил европейским авиалиниям совершать рейсы над Белоруссией после инцидента с самолетом компании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая. Тогда лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден совершить посадку из-за сообщения о бомбе. Сразу после посадки был задержан оппозиционер и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Бывшего главреда NEXTA отпустили под домашний арест.