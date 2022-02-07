Физическая нагрузка снижает риск заражения коронавирусом – ученые

По данным исследования Университетской клиники Наварры, физическая нагрузка помогает снизить риск заражения COVID-19, сообщает Коммерсант.

Во время занятий спортом увеличивается количество гормонов FNDC4 и FNDC5, которые снижают вероятность заболевания. Пациенты с ожирением, напротив, больше подвержены заражению, чем люди с нормальным весом.

"Гормоны, вырабатываемые во время физических упражнений, снижают возможность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и осложнений в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток при инфекции" , — сообщается в исследовании.

По данным испанской клиники, больше всего коронавирусу подвержены пациенты с ожирением, так как "жировые клетки этих пациентов способны вырабатывать больше воспалительных молекул, чем у людей с нормальным весом". Кроме того, пациенты с ожирением чаще болеют с осложнениями.