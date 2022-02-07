Насколько Европе хватит газа в случае отказа от поставок из РФ

Если бы импорт российского трубопроводного газа в Евросоюз прекратился, то запасов "голубого топлива" в регионе хватило бы лишь на полтора месяца. Сейчас газ из РФ покрывает 28% спроса в ЕС, сообщает Российская газета.

Такие расчеты приводит британская консалтинговая компания Wood Mackenzie.

"Если бы все потоки газа (из России) прекратились сегодня, существующие запасы газа закончились бы через шесть недель: разрушение спроса будет массовым, и, если перебои (в поставках) будут продолжительными, то запасы газа не восстановятся в течение лета. Мы столкнулись бы с катастрофической ситуацией, когда газа в хранилищах почти не осталось бы на следующую зиму", - говорится в сообщении компании.