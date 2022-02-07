Программу єПідтримка по приобретению лекарств расширят на людей с инвалидностью

На этой неделе правительство примет решение о расширении программы єПідтримка, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп, сообщает Новое время.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгать на совещании в Офисе президента.

Всего в рамках программы єПідтримка украинцам перечислено 7,8 млрд грн.

Премьер-министр дал поручение Министерству финансов сделать прогноз выплат за бустерную вакцинацию.

19 декабря в Украине официально стартовала программа єПідтримка, которая предусматривает выплату 1000 гривен всем украинцам, полностью вакцинированным от COVID-19.

Денежные средства начисляют на специальные виртуальные карточки, получить их наличными невозможно. На сегодняшний день такие карты оформляют шесть банков: ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк, Альфа-банк, А-Банк и Укргазбанк.

Потратить тысячу гривен можно в течение четырех месяцев со дня зачисления средств. Эту сумму необязательно тратить одновременно.

С 24 января украинцы старше 60 лет, которые полностью прошли курс вакцинации от коронавируса, могут потратить 1000 гривен программы єПідтримка на лекарства.

В начале февраля Кабмин расширил действие программы єПідтримка на подростков. Также правительство расширило перечень расходов, на которые «ковидную тысячу» можно потратить.