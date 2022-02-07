Нардеп от Слуги народа Кузьминых заявил, что сам пришел в НАБУ

Народный депутат Сергей Кузьминых, подозреваемый в получении взятки, заявил, что сам пришел в НАБУ после того, как узнал о розыске из интернета, сообщает Новое время.

В своем Facebook Кузьминых написал, что «никто не скрывается и не собирается этого делать», он с удовольствием ответит на вопросы следователей и детективов.

"Сейчас есть привод в суд по избранию меры пресечения. Все процессуальные действия совершаются так, как и должно быть", — сообщил нардеп.

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До этого Кузьминых заявил, что ни он, ни его адвокат не получали повестку, хотя «все наши контакты работникам НАБУ известны».

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