В посольстве напомнили Зеленскому о том, что он пообещал Байдену

Временная поверенная в делах США Кристина Квин призвала ускорить проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), признав, что от этого зависит репутация президента Владимира Зеленского.﻿ Об этом она сказала во время телевизионного шоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Европейская правда.

По ее словам, вопрос отбора руководителя САП поднимался на самом высоком уровне с украинским правительством.

"Президент Зеленский сказал нашему президенту, что он это сделает. В отборочной комиссии есть члены, которые прошли весь процесс. Он занял более полутора лет. Есть кандидаты, которые готовы к работе, но они отказываются сделать последний шаг, то есть собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате должностным лицам. Я предполагаю, что на них влияют корыстные интересы, не желая, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен", – отметила Квин.

По ее словам, в этой ситуации речь идет о репутации, участники комиссии должны прекратить слушать коррумпированных лиц и довести процесс отбора до конца.

"О репутации всех, кто говорил, что они выполнят эту задачу", – сказала она, отвечая на вопрос, стоит ли репутация президента тоже на кону.

Квин также добавила, что "реформы требуют много работы, потому что есть люди, которые не хотят, чтобы это произошло, и некоторые из этих людей при власти" .