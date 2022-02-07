В посольстве напомнили Зеленскому о том, что он пообещал Байдену
Временная поверенная в делах США Кристина Квин призвала ускорить проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), признав, что от этого зависит репутация президента Владимира Зеленского. Об этом она сказала во время телевизионного шоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Европейская правда.
По ее словам, вопрос отбора руководителя САП поднимался на самом высоком уровне с украинским правительством.
"Президент Зеленский сказал нашему президенту, что он это сделает. В отборочной комиссии есть члены, которые прошли весь процесс. Он занял более полутора лет. Есть кандидаты, которые готовы к работе, но они отказываются сделать последний шаг, то есть собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате должностным лицам. Я предполагаю, что на них влияют корыстные интересы, не желая, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен", – отметила Квин.
По ее словам, в этой ситуации речь идет о репутации, участники комиссии должны прекратить слушать коррумпированных лиц и довести процесс отбора до конца.
"О репутации всех, кто говорил, что они выполнят эту задачу", – сказала она, отвечая на вопрос, стоит ли репутация президента тоже на кону.
Квин также добавила, что
"реформы требуют много работы, потому что есть люди, которые не хотят, чтобы это произошло, и некоторые из этих людей при власти".
"Или это люди с деньгами, которые могут повлиять на процесс, но это происходит медленно, и это то, что мы хотим видеть, потому что это в конечном счете сделает Украину сильнее", – подытожила посол.