Австрия предоставит помощь для Донбасса

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Австрия предоставит 2,5 млн евро гуманитарной немедленной помощи. В частности, для Международного комитета Красного Креста и неправительственных организаций на Донбассе, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Глава МИД Австрии подчеркнул, что правительство предоставило уже более 14 млн евро.

"Сегодня я могу объявить, что правительство Австрии предоставит через несколько дней еще 2,5 млн евро гуманитарной немедленной помощи для Международного комитета красного креста и работающих здесь неправительственных организаций в этом месте" , - заявил Шалленберг.

Напомним, ранее Швеция, Британия, Канада, Швейцария и США открыли фонд для укрепления устойчивости Украины.