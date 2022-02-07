Группа военных США высадилась в 70 км от украинской границы

В понедельник, 7 февраля, группа американских военных прибыла в Польшу в рамках усиления восточного фланга НАТО на фоне угрозы вторжения России в Украину, сообщает Новое время.

В аэропорт Жешува прибыла еще одна группа военных из 82-й воздушно-десантной дивизии США. Город находится в 70 километрах от границы с Украиной.

В рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1 700 американских военных. Накануне в Жешув уже прибыли несколько десантных групп 82-й дивизии США.

По словам командира дивизии Кристофера Донахью, десантники высадились в Польше, чтобы усилить готовность и оперативную совместимость союзников НАТО во всех областях.

3 февраля глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что будет лоббировать в США, чтобы дополнительные американские войска, которые направляются в страну, оставались в Польше на постоянной основе.

2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби официально сообщил, что США в ближайшие дни перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Из Германии в Румынию отправят 1000 военных, еще около 2000 переместят из США в Польшу и Германию.