Экспортные доходы Газпрома за год выросли более чем вдвое

Доходы Газпрома от экспорта трубопроводного газа в 2021 году выросли более чем вдвое в годовом выражении, до $55,5 млрд, сообщает Новое время.

Средняя экспортная цена Газпрома за 2021 год составила $272,8 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ.

При этом физический объем экспорта газа в 2021 году вырос всего на 0,5% по сравнению с 2020 годом — до 203,5 млрд кубометров.

В декабре 2021 года цена, по которой Газпром экспортировал газ, составила $517,8 за тысячу кубов. В декабре 2020 года она составляла $156,6 за тысячу кубометров.

Как сообщалось, спотовые цены на газ в Европе начали расти в мае. В начале октября они впервые приблизилась к отметке $2000 за тысячу кубов, после чего упали почти вдвое.

В конце декабря цена газа в Европе установила абсолютный рекорд, достигнув отметки в $2189 за тысячу кубометров.