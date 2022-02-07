В полиции подтвердили избиение советника Венедиктовой

В полиции подтвердили избиение советника генпрокурора Ирины Венедиктовой — Зураба Адеишвили, сообщает Деловая столица.

"Сегодня, 7 февраля, в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, избитый неизвестными. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что к потерпевшему — помощнику генпрокурора — на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летнего пострадавшего госпитализировали" , — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что правоохранители устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.