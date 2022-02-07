Украина законтрактовала на февраль импорт 500 млн куб. м газа

Экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина законтрактовала на февраль импорт 500 млн куб. м природного газа, сообщает Интерфакс-Украина.

"На февраль по состоянию на сегодня законтрактованы объемы приблизительно 0,5 млрд куб. м", - сказал он в эфире "Украина 24" в понедельник вечером.

По его оценке, в целом для подготовки к следующему отопительному сезону Украине необходимо в 2022 году импортировать до 10 млрд куб. м газа, поскольку из текущей зимы страна выйдет с сильно опустошенными подземными хранилищами.

Коболев отметил, что цена газа для Украины в ближайший межотопительный период будет зависеть от баланса спроса-предложения в Европе, его потребления Китаем, возможностями газодобытчиков дать дополнительные объемы на рынок, а также "поведения" "Газпрома", которое зависит от решений президента РФ.

"Но не надо ждать цену $100-200, это вряд ли реально. Аналитики прогнозируют цены в диапазоне $400-600", - добавил он.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует в феврале импортировать около 300 млн куб. м газа.

Импорт природного газа в Украину из ЕС в январе 2022 года сократился в 9,8 раза (на 394 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 44,8 млн куб. м

Импорт природного газа в Украину из ЕС в 2021 году сократился в 6,2 раза (на 13,34 млрд куб. м) по сравнению с 2020 годом – до 2,56 млрд куб. м.

По состоянию на 6 февраля 2022 года Украина располагает в своих ПХГ 10,833 млрд куб. м газа. Среднесуточный отбор в начале февраля на треть ниже, чем в январе.