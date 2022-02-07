Назарбаева полностью лишили власти

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому экс-президента Нурсултана Назарбаева лишают ряда ключевых полномочий и должностей в стране, сообщает Украинская правда.

Токаев подписал конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".

Согласно его положениям, отменяется пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана.

Также закон отменяет норму, предусматривавшую согласование содержание законодательных инициатив с Назарбаваевым.

В общем, подписанный Токаевым закон упраздняет ряд положений конституционных законов "Первого Президента РК – Элбасы", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности РК".