Глава МИД Германии объяснила причину отмены встречи с Зеленским

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила причину отмены встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве изменениями в графике визита, сообщает УНИАН.

Об этом Бербок сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по итогам их переговоров в Киеве.

Глава МИД Германии напомнила, что изначально ее поездка в Киев была запланирована вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, у которого изменились планы из-за визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину 8 февраля.

"Мы планировали встретиться с президентом Украины, а сейчас изменились планы поездки, французская сторона изменила эти планы" , - сказала Бербок.

Она отметила, что важно координировать графики, и поэтому она вынуждена была скоординировать свои планы.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Бербок за то, что она приехала в Украину несмотря на изменения в графике Ле Дриана.

"Мы с пониманием относимся к этой ситуации с французской стороны. Во-вторых, никаких проблем со встречей с президентом нет. Давайте не создавать какую-то конспирологию вокруг этого" , - сказал Кулеба.

Он также добавил, что в прошлый раз в Киеве 17 января Бербок встречалась с Зеленским.