Блинкен допустил готовность Украины дать Донбассу "особый статус"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что Украина может предоставить ОРДЛО особый статус, если будет утверждена последовательность выполнения Минских соглашений, сообщает Деловая столица.
Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с высоким представителем Евросоюза по вопросам внешней политики Жозепом Боррелем.
"В минских соглашениях говорится об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед", — отметил глава Госдепа.
В то же время, по его словам, общая картина по договоренностям сводится к тому, что все стороны должны продвигаться по большинству своих обязательств, чего не видно со стороны России.
"Так что, если Россия серьезно относится к выполнению Минских соглашений, я думаю, что она найдет сильного партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия", — добавил Блинкен.