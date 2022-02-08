Соленые начинки для блинов: небанальные варианты на Масленицу 2022

В 2022 году Масленая неделя продолжается в период с 28 февраля по 6 марта. Главный атрибут праздника – вкусные блины. Их можно приготовить по классическому рецепту и подавать с медом, а можно разнообразить сладкими или солеными начинками, сообщает Обозреватель.

Рецептом блинов и вариантами соленых начинок для блюда поделилась фудблогер Анна на своей странице в Instagram.

Ингредиенты на 13-14 блинов:

яйца – 2 шт

молоко – 400 мл

мука – 4 ст. л.

соль – 1\3 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты для блинов и взбить блендером или смешивать ингредиенты поочередно, взбивая венчиком.

2. Пожарить блины.

Варианты соленых начинок для блинов

Отварная курица+твердый сыр.

Жареные грибы + творог.

Свежий помидор+сыр.

Жульен: курица+грибы+сыр+чеснок+сливки.

Фахитос: лук + болгарский перец + чеснок + курица – потушить ингредиенты вместе.

Также эксперт советует готовые блины запекать в духовке – примерно 10-15 минут под фольгой.