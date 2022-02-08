Соленые начинки для блинов: небанальные варианты на Масленицу 2022
В 2022 году Масленая неделя продолжается в период с 28 февраля по 6 марта. Главный атрибут праздника – вкусные блины. Их можно приготовить по классическому рецепту и подавать с медом, а можно разнообразить сладкими или солеными начинками, сообщает Обозреватель.
Рецептом блинов и вариантами соленых начинок для блюда поделилась фудблогер Анна на своей странице в Instagram.
Ингредиенты на 13-14 блинов:
- яйца – 2 шт
- молоко – 400 мл
- мука – 4 ст. л.
- соль – 1\3 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты для блинов и взбить блендером или смешивать ингредиенты поочередно, взбивая венчиком.
2. Пожарить блины.
Варианты соленых начинок для блинов
- Отварная курица+твердый сыр.
- Жареные грибы + творог.
- Свежий помидор+сыр.
- Жульен: курица+грибы+сыр+чеснок+сливки.
- Фахитос: лук + болгарский перец + чеснок + курица – потушить ингредиенты вместе.
Также эксперт советует готовые блины запекать в духовке – примерно 10-15 минут под фольгой.