Минздрав и ОП проверяют выплаты повышенных зарплат медикам

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко проводит серию проверок в украинских больницах в связи с сообщениями о том, что медики не получают повышенную заработную плату, сообщает Интерфакс-Украина.

"Министр здравоохранения уже проверяет лично, какая ситуация в больницах по стране. С сегодняшнего дня я также присоединяюсь к этим проверкам", - написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook.

Он уточнил, что повышение зарплат для врачей и младшего медицинского персонала было инициировано с 2022 года, и во многих учреждениях медикам за январь начислена новая базовая заработная плата.

"На центральном уровне сделано все необходимое, однако в регионах есть еще над чем работать. Поступает много обращений из областей, которые главные врачи заставляют медиков переходить на неполные ставки. Это недопустимо! Сегодня во время селекторного совещания четко обозначил для всех руководителей регионов, что люди не должны испытывать неудобства из-за недостатков работы на местах", - подчеркнул Тимошенко.