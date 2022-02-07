Власти Одессы хотят закупить дроны для слежки за бездомными собаками

В Одессе коммунальщики хотят закупить квадрокоптеры для слежки за бездомными собаками, сообщает УНИАН.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля, во время заседания постоянной комиссии по вопросам экологии, предотвращения ЧС и ликвидации их последствий, связи и информационных технологий Одесского городского совета.

В частности, на заседании обсуждался проект муниципальной программы на 2022-2027 годы, в которой говорится о регулировании популяции бродячих собак. Как выяснилось, программой предусмотрена закупка квадрокоптеров.

Председатель комиссии Богдан Гиганов выразил удивление относительно этих намерений коммунальщиков.

"Я вообще не понимаю, как это будет работать. Как квадрокоптер поможет отслеживать собак?" - сказал Гиганов.

Присутствовавший на заседании чиновник профильного подразделения мэрии пояснил, что квадрокоптеры необходимы для облегчения работы экипажей, занимающихся отловом животных. По его словам, когда собака убегает в камыши, к примеру, в районе Черноморки или Куяльника, ее сложно отследить.

Предполагается, что работник муниципального Центра экологической безопасности с помощью дрона будет отслеживать каждую собаку и передавать информацию о ее передвижении по рации другому работнику - непосредственному ловцу.