Британия пришлет Украине еще одну партию оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина ожидает новую партию военной помощи из Великобритании, сообщает Новое время.

"Я благодарен нашим британским партнерам за последовательную поддержку, в том числе и помощь, которую Британия направляет в Украину. Кстати, уже скоро мы ожидаем получить такой груз" , — написал он в Facebook.

Резников добавил, что обсудил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом текущую ситуацию в регионе и обменялся мнениями о возможных сценариях развития событий.