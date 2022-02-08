Британия пришлет Украине еще одну партию оружия - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина ожидает новую партию военной помощи из Великобритании, сообщает Новое время.
"Я благодарен нашим британским партнерам за последовательную поддержку, в том числе и помощь, которую Британия направляет в Украину. Кстати, уже скоро мы ожидаем получить такой груз", — написал он в Facebook.
Резников добавил, что обсудил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом текущую ситуацию в регионе и обменялся мнениями о возможных сценариях развития событий.
"Отдельное спасибо лично министру обороны Британии за постоянный прямой контакт и за то, что его помощь будет касаться не только поставок оборонной амуниции, но и готовности коммуникаций с оборонными ведомствами других стран", — подчеркнул украинский министр.