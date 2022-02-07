США и ЕС готовы рассмотреть новые маршруты поставок газа Украине

США и ЕС в понедельник пообещали работать над обеспечением энергетической безопасности таких стран, как Украина и Молдова, обсудили варианты возможных дополнительных поставок в Европу, сообщает Интерфакс-Украина.

"Совет подчеркнул недопустимость использования поставок энергии в качестве рычага геополитического давления. В связи с этим Совет готов усиливать энергетическую безопасность участников Восточного партнерства. Речь идет о таких странах, как Украина, Молдова", - говорится в заявлении по итогам заседания Энергетического совета ЕС-США.

В частности, как отмечается, для этого следует использовать "реверсные поставки газа".

"Учитывая наблюдаемую на геополитической арене напряженность, США и ЕС обсудили вопрос об интенсификации сотрудничества в краткосрочной перспективе, чтобы обеспечить достаточные поставки энергии в ЕС и его соседям", - подчеркивается в заявлении Энергетического совета ЕС-США, распространенном госдепом.

Совет называет Украину стратегическим партнером как для ЕС, так и для США и "подчеркнул, что для суверенной Украины важна энергетическая безопасность".

"Совет вновь заявил, что Украина - стратегически важная для ЕС страна с точки зрения транзита газа", - говорится в заявлении.

Совет заявил, что "Украине требуются мощные, транспарентные и независимые структуры в сфере энергетики".

Заседание Энергетического совета ЕС-США состоялось в понедельник в Вашингтоне. В нем приняли участие глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.