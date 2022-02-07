Украина заключила первый контракт с Турцией после подписания ЗСТ

Херсонский госзавод «Паллада», входящий в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Hidrodinamik Shipyard заключили контракт на строительство и поставку композитного плавучего дока грузоподъемностью 8500 тонн, сообщает InfoResist.

При строительстве плавучего дока будут использоваться современные технологии. В частности, поддон будет изготовлен из морского железобетона на основе сульфатостойкого портландцемента, а башни – из судостроительной стали. Благодаря этому удастся сокращать расходы на обслуживание в течение 50 лет.

Помимо этого было отмечено, что при строительстве дока будут использоваться отечественные материалы. Между тем оборудование предоставят европейские и турецкие поставщики.

Это первый украинско-турецкий контракт, заключенный после подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Сумма контракта не разглашается.