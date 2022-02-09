Что подарить вместо букета цветов на День Валентина

День святого Валентина довольно часто повергает всех влюбленных в панику, поскольку они не знают, что подарить своим возлюбленным. Цветы - это всегда приятный подарок, но он лишен оригинальности, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

О том, что подарить девушке вместо цветов на День всех влюбленных читайте ниже.

Фруктовый бокс

Если вы подарите этот приятный и главное полезный подарок, то можете быть уверенными, что они подарят вашим вторым половинкам положительные эмоции. Кроме того, фрукты можно еще дополнить бутылкой белого вина или вермута.

"Букет" из конфет и мягких игрушек

Это милый и нестандартный подарок. Кроме того, благодаря конфетам он будет еще и сладким.

Креативный портрет в стиле поп-арт

Данный портрет необходимо напечатать в большом формате. При этом создать его можно как собственноручно в фоторедакторе, так и прибегнуть к услугам профессионалов.

Букет из шариков

Это самый легкий способ вызвать улыбку на лице девушки. При этом в наши дни есть огромное разнообразие воздушных шариков. Они бывают с глянцевой или матовой поверхностью, с надписями, в виде сердца, животных и цветов.

Духи или украшение

Девушки всегда оценят такой подарок, но, если вы не уверены, какой нравится аромат вашей второй половинке, тогда можете подарить сертификат.

Книга

Это всегда уместный подарок, особенно, если учесть, что их можно купить за "ковидную" тысячу. Только учтите, что из-за большого наплыва желающих, многие интернет-магазины испытывают трудности с доставкой. Поэтому этот момент можно уточнить в магазине, если не хотите быть без подарка на праздник.

Путешествие

Это может быть, как поездка в другую страну, так и в ближайший другой город. Смена обстановки всегда пойдет на пользу