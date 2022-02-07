Глава ВОЗ предупредил о разрушительных последствиях пандемии COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что разрушительные последствия пандемии коронавируса в мире будут ощущаться десятилетиями, сообщает Новое время.

"Разрушительные последствия пандемии COVID-19 выходят далеко за рамки самой болезни" , — сообщается в Twitter организации.

Гебрейесус подчеркнул, что пандемия усугубила экономическое, социальное неравенство и неравенство в вопросах здравоохранения во всем мире.

"Воздействие пандемии будет ощущаться в течение десятилетий, особенно среди наиболее уязвимых групп населения" , — добавил глава ВОЗ.

По его словам, чем дольше будет длиться пандемия, тем сильнее будут эти последствия.