Глава ВОЗ предупредил о разрушительных последствиях пандемии COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что разрушительные последствия пандемии коронавируса в мире будут ощущаться десятилетиями, сообщает Новое время.
"Разрушительные последствия пандемии COVID-19 выходят далеко за рамки самой болезни", — сообщается в Twitter организации.
Гебрейесус подчеркнул, что пандемия усугубила экономическое, социальное неравенство и неравенство в вопросах здравоохранения во всем мире.
"Воздействие пандемии будет ощущаться в течение десятилетий, особенно среди наиболее уязвимых групп населения", — добавил глава ВОЗ.
По его словам, чем дольше будет длиться пандемия, тем сильнее будут эти последствия.
"Вот почему так важно, чтобы страны еще более тесно сотрудничали, чтобы помочь всем государствам вакцинировать 70% своего населения к середине этого года, укрепить устойчивость систем здравоохранения и работать над восстановлением экономики", — добавил он.