Пентагон не владеет данными о точной дате вторжения РФ в Украину

Спикер Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что военное командование США не владеет разведывательными данными касательно точной даты вероятного российского полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Украинская правда.

"У нас точно нет окончательных данных, что именно Путин запланировал делать с войсками на границе с Украиной, и у нас нет точной даты, когда он захочет развернуть полномасштабное наступление в Украину. Я не знаю, что в голове у Путина. Но наша разведка заметила, что в течение выходных (5-6 февраля – ред.) Россия продолжала накапливать дополнительные силы к тем войскам, которые уже сейчас расположены вдоль границ Украины. Прежде всего, они усиливали материально-техническое обеспечение и логистику снабжения этих войск на полигонах так, чтобы эти войска могли находиться в полевых условиях в течение длительного промежутка времени. И это довольно красноречивая вещь, по моему мнению" , - заявил Кирби во время брифинга.

Кирби также повторил, что США тщательно следят за перемещением российских войск в Беларуси, временно оккупированном Крыму и западных регионах России.

По словам спикера Пентагона, Россия развертывает вблизи Украины боевые группы из разных родов и видов войск. Кроме того, к этим боево-тактическим группам налаживают полноценные средства коммуникации и поставки амуниции, боеприпасов и провианта.

Однако американские военные не могут утверждать с уверенностью, какого типа и масштаба военную операцию в Украине надеются совершить в Кремле. Кирби объяснил, что для полноценной оккупации всей территории Украины российская армия потребует чрезвычайно больших объемов регулярной поставки оружия, боеприпасов и технических средств.

Кроме того, он повторил тезисы, что США надеются на дипломатическое решение ситуации, но сначала Россия должна отвести свои войска от границ с Украиной.

В то же время, по его словам, американская разведка не заметила угрожающего перемещения российских войск вблизи границ Эстонии и Латвии, являющихся странами-членами НАТО.