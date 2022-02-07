Среди военных РФ есть сомнения касательно войны с Украиной - CNN

Некоторые российские должностные лица обеспокоены, что полномасштабное вторжение в Украину будет более сложным и дорогостоящим, чем считает президент РФ Владимир Путин, сообщает Новое время.

Как говорится в материалах CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными США, среди этих должностных лиц есть сотрудники разведки и военные. Два источника со ссылкой на перехваченные США сообщения заявили, что в России были недовольны тем, что Запад раскрыл и озвучил их планы.

Два собеседника сказали CNN, что нет никаких доказательств того, что эти чиновники выступают против плана или приказов Путина. Другой собеседник телеканала заявил, что от российских военных ожидают исполнения приказов главы Кремля, но «представители российского оборонного сектора считают, что это будет сложно».

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что «некоторые люди» в российском оборонном секторе «не понимают, в чем заключается план игры» и считают, что «это слишком сложный план, чтобы выстоять».

По мнению другого источника, знакомого с разведданными США, развитие ситуации вокруг Украины за последние два месяца указывает на то, что российское руководство «услышало опасения».