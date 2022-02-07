Путин заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить пятому президенту Украины Петру Порошенко «политическое убежище», сообщает Новое время.
Во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин упомянул о «гонениях на политических оппонентов в Украине».
"Когда господин Порошенко еще был президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Но сегодня хочу подтвердить свои предложения", — сказал глава Кремля.