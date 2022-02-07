Путин заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить пятому президенту Украины Петру Порошенко «политическое убежище», сообщает Новое время.

Во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин упомянул о «гонениях на политических оппонентов в Украине».