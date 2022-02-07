Шольц сообщил о "жестких дискуссиях" вокруг "нормандского" формата
Германия, Франция, Украина и Россия вернулись к нормандскому формату. Стороны ведут жесткий диалог, понимая всю сложность ситуации. Об этом заявил Шольц на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Он отметил, что стороны держат открытый диалог.
"Пока нам не удавалось в полном объеме воспользоваться этим форматом (нормандским – ред.) в последние несколько лет. Мы возвращаемся к этому формату. У нас ведутся жесткие дискуссии в рамках этого формата. И все лидеры понимают сложность данной ситуации", - заявил Шольц.