Шольц сообщил о "жестких дискуссиях" вокруг "нормандского" формата

Германия, Франция, Украина и Россия вернулись к нормандскому формату. Стороны ведут жесткий диалог, понимая всю сложность ситуации.﻿ Об этом заявил Шольц на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Он отметил, что стороны держат открытый диалог.