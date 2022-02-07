Минообороны анонсировало учения с применением Bayraktar, Javelin и NLAW

Вооруженные силы Украины проведут учения с 10 по 20 февраля с применением отработки возможностей Bayraktar, Javelin, и NLAW, параллельно с совместными белорусско-российскими учениями. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Интерфакс-Украина.

"Да, вы действительно сказали, что у них учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские вооруженные силы тоже работают. И сегодня у нас также параллельно зеркально происходят уже учения. Я назову места, где они будут происходить. Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Суммы, Одесса. Это только полигоны. Кроме того, еще отдельные участки, отдельные места, где в том числе будут как раз с 10 по 20 февраля происходить учения украинских Вооруженных сил с применением отработки возможностей и украинских Bayraktar, и украинских Javelin, и NLAW, которые мы недавно получили от Британии" , - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день вдоль всех границ с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится наземного компонента 119 тыс. военных.