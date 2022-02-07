Швеция отменяет ограничения на въезд из стран ЕС

Правительство Швеции заявило, что со среды, 9 февраля, в стране снимут ограничения на въезд для иностранных граждан, которые были введены из-за пандемии COVID-19, сообщает Новое время.

Запрет снимут для иностранцев, прибывающих в Швецию из стран Северной Европы, Евросоюза и Европейской экономической зоны, говорится в сообщении.

Запреты на поездки были введены для замедления распространения коронавируса в стране. Их снимут одновременно вместе с большей частью COVID-ограничений в Швеции.