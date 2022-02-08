Макрон обеспокоился проектом новой конституции Беларуси

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что обеспокоился проектом новой конституции Беларуси, сообщает Лента.Ру.

"Я сказал президенту Путину, что меня беспокоит проект конституции Беларуси, где предлагается убрать два фундаментальных положения" , — отметил французский лидер.

Также Макрон заявил, что обеспокоен словами Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия в Беларуси, но отметил, что в ходе переговоров в Москве Путин его успокоил по этому поводу.

"Я хочу сказать, что президент Путин успокоил меня в этом отношении" , — сказал французский лидер.

Референдум по изменению в Конституцию Белоруссии пройдет 27 февраля 2022 года. Белорусам предлагают обширные политические преобразования, в том числе создание нового постоянно действующего органа власти — Всебелорусского народного собрания. В случае если поправки в Конституцию примут на референдуме, его сможет возглавить Лукашенко.