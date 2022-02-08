Истребители НАТО в Балтии сопровождали самолеты РФ

Истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО на прошлой неделе поднимались в воздух, чтобы сопроводить российский Ту-154 и три военных самолета. 3 февраля был опознан Ту-154, летевший «из основной части России» в Калининград, сообщает Новое время.

Как заявили в Минобороны Литвы с 31 января по 6 февраля истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, один раз поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопровождать военные самолеты РФ, пролетавшие в международном пространстве над Балтийским морем с нарушением правил международной авиации.

Так, 3 февраля был опознан Ту-154, летевший «из основной части России» в Калининград с включенным бортовым транспондером, в соответствии с заранее представленным планом полета, поддерживая радиосвязь с Региональным центром управления полетами. Его сопровождали летящие в связке Су-35, МиГ-31, Су-27, которые также были идентифицированы. Никто из них не имел включенных бортовых транспондеров, предварительно заполненных планов полета, они не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.