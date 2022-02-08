Резников рассказал, как Киев будет защищаться от российской авиации

В случае появления российских самолетов над Киевом украинскую столицу будут защищать системой противовоздушной обороны.﻿ Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает УНИАН.

По его словам, у Украины есть на вооружении те же самые комплексы, которые имеет РФ, потому что "все мы с вами выросли из Советского Союза". Глава Минобороны заверил, что украинское небо сейчас под защитой, хотя и не идеальной.

"Конечно, идеального прикрытия нет и мы над этим работаем. Сказать, что мы абсолютно защищены невозможно" , - сказал Резников в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

При этом министр добавил, что сегодня "есть легкие комплексы, которые позволяют сбивать воздушные цели тоже, поэтому высадка десанта или чего-то такого - невозможна".