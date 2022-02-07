Байден обсудил с Шольцем сдерживание России

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что страны "идут нога в ногу" в вопросе противостояния угрозе вторжения России в Украину, сообщает Корреспондент.

"Мы работаем в ногу, чтобы и дальше сдерживать российскую агрессию в Европе, а также в ответ на вызовы со стороны Китая" , - цитирует АFP слова Байдена.

В свою очередь Шольц подчеркнул, что США и Германия являются ближайшими союзниками и интенсивно работают вместе. Он добавил, что одной из главных задач двух лидеров является борьба с российской агрессией против Украины.