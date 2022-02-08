Байден посоветовал американцам покинуть Украину

Президент США Джо Байден заявил, что не знает, приняли ли власти РФ решение о том, как поступить с Украиной, но рекомендовал американцам покинуть украинскую территорию, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я провел многочисленные переговоры с русскими, в частности с Путиным. Я не думаю, что он сам знает, что он будет делать" , - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что российское руководство приняло решение о вторжении в Украину.

"Я думаю, что никто не знает об этом, кроме него (Путина - ред.) самого" , - добавил он.

Президент США также сказал, что, по его мнению, было бы "мудрым" решением для американцев, которые находятся в Украине, уехать оттуда.