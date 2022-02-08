Байден заявил, что не знает о решении Путина касательно Украины
Президент США Джо Байден заявил, что не знает, приняли ли власти РФ решение о том, как поступить с Украиной, но рекомендовал американцам покинуть украинскую территорию, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я провел многочисленные переговоры с русскими, в частности с Путиным. Я не думаю, что он сам знает, что он будет делать", - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что российское руководство приняло решение о вторжении в Украину.
"Я думаю, что никто не знает об этом, кроме него (Путина - ред.) самого", - добавил он.
Президент США также сказал, что, по его мнению, было бы "мудрым" решением для американцев, которые находятся в Украине, уехать оттуда.
"Этот совет не касается наших дипломатов (работающих в Украине - ред.)", - добавил президент США.