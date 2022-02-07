Ударной группы для наступления войск РФ нет - Резников

По состоянию на сегодняшний день среди группировки российских войск, которая находится на границе с Украиной, не наблюдается ударных групп для полномасштабного наступления. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

«Для того чтобы совершить нападение, российские Вооруженные силы должны сформировать так называемую ударную группировку. Ударная группировка с военной точки зрения имеет несколько признаков. Так вот пока, по состоянию на сегодняшний день, те 119 тысяч наземного компонента и все остальные не сформировали ударных группировок в каком-либо из мест, чтобы совершить нападение на Украину» , - заявил Резников в эфире «Свободы слова» на ICTV.

В то же время он не исключил, что Российская Федерация может предпринять такие шаги впоследствии.

«Они по желанию смогут сформировать такие ударные группировки, и для этого примерно понадобится до месяца. Поэтому наша разведка, все ее виды, сравнивая данные с разведками наших стратегических партнеров, оценивают все факты одинаково, просто мы даем свою оценку» , - подчеркнул министр.

Глава оборонного ведомства напомнил, что в настоящее время ВСУ активно развертывают Силы терробороны в соответствии с нормами закона «Об основах национального сопротивления». Он в очередной раз подчеркнул, что ВСУ к отпору готовы и призвал граждан не паниковать.