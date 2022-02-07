Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал новый саммит Крымской платформы. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщает Корреспондент.

По словам министра, саммит запланирован на август 2022 года и пройдет с участием парламентских делегаций разных стран.