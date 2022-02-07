Кулеба анонсировал новый саммит "Крымской платформы"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал новый саммит Крымской платформы. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщает Корреспондент.
По словам министра, саммит запланирован на август 2022 года и пройдет с участием парламентских делегаций разных стран.
"Крым тоже был у нас сегодня в повестке дня. Я проинформировал Анналену о том, что в Украине в августе пройдет парламентский саммит Крымской платформы. Мы будем ждать соответствующую делегацию из Германии", - пояснил Кулеба.