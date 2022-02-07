Шмыгаль обсудил с Бербок безопасность Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи обсудили темы обороны, энергетической безопасности и экономики, сообщает Укринформ.

Как информирует Правительственный портал, Шмыгаль отметил, что Украина максимально консолидирует своих основных международных партнеров.

"Мы надеемся на дальнейшую поддержку нашего государства и сильную и твердую позицию Берлина" , - добавил он.

Премьер-министр Украины подчеркнул сверхважное значение противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации. В этом контексте Шмыгаль подчеркнул, что газопровод "Северный поток-2" может быть использован Россией как энергетическое оружие против Европы.

Глава украинского правительства отметил, что, несмотря на российскую агрессию, Украина продолжает реализацию реформ. Он поблагодарил Германию за многолетнюю действенную поддержку в этом направлении, в частности, во внедрении реформы децентрализации и в содействии реализации проектов по справедливой трансформации угольных регионов.

Кроме того, Шмыгаль поздравил Федеративную Республику Германию с началом председательства в G7. Он также акцентировал внимание на привлечении немецких инвесторов к реализации совместных проектов, среди прочего – в сфере добычи.

Подытоживая, Премьер-министр Украины подчеркнул, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются неизменным курсом для правительства Украины.