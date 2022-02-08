Шольц прокомментировал упреки о союзничестве с Москвой

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на упреки о союзничестве с Россией и назвал «ерундой» заявления о том, что ФРГ больше союзник Москвы, чем Запада, сообщает Лента.Ру.

Таким образом он прокомментировал вопрос телеканала CNN о том, что подобное мнение бытует среди украинских политиков.

"Это абсолютная ерунда, и все это знают" , — подчеркнул Шольц.

Канцлер также указал, что Германия не отказывала Великобритании в использовании воздушного пространства для доставки военных грузов на Украину, Лондон самостоятельно формировал маршрут над Балтийским морем. Он добавил, что летать над ФРГ британские самолеты могут в любое время.