Макрон после встречи с Путиным: ближайшие дни станут решающими

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США, ЕС и НАТО продолжат переговоры по деэскалации ситуации вокруг Украины. Ближайшие дни станут решающими, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Макрон заявил о необходимости "поработать, чтобы избежать эскалации". Напряженность "продолжает расти".

"И это увеличивает риск дестабилизации. А это не в чьих интересах. Ни россияне, ни европейцы не хотят хаоса после того, как все пострадали от пандемии. Поэтому нам нужно договориться о конкретных мерах, чтобы добиться деэскалации. Мы об этом сегодня говорили и в ближайшие недели это должно быть подтверждено" , - заявил президент на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что это будет зависеть от переговоров с США, НАТО и ЕС, а также от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник.

"Путин сказал, что готов следовать этой логике, чтобы было равновесие в этих инициативах. В том числе был задан вопрос территориальной целостности Украины. В ближайшие дни будут решающими. И эти дискуссии будут этому способствовать" , - сказал президент.

Напомним, на переговорах с Макроном, президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали требования Москвы по "гарантиям безопасности". По мнению российского президента, политика открытых дверей Альянса "достаточно вольная".

Ранее Макрон заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности все повели себя "ответственно". И также подчеркнул необходимость диалога, выразив предположение, что встреча может "открыть путь к деэскалации".