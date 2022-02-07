ОБСЕ зафиксировала рост числа блиндажей под Луганском

СММ ОБСЕ зафиксировала 21 долгосрочную огневую точку/блиндаж, расположенные у дороги неподалеку от н. п. Новосветловка, что в 16 км юго-восточнее временно оккупированного Луганска, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в ежедневном отчете №28/2022, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 7 февраля.

"5 февраля ориентировочно в 2,5 км к северо-западу от н. п. Новосветловка (неподконтрольной правительству, 16 км юго-восточнее Луганска), вдоль дороги местного значения, ведущей к востоку в направлении н. п. Огульчанск (неподконтрольный правительству, 25 км восточнее Луганска), команда СММ видела в общей сложности 21 долгосрочную огневую точку/блиндаж, расположенные на расстоянии от 6 до 300 м к северу и югу от дороги (некоторые в близлежащих полях или вдоль лесополос) , – говорится в отчете.

По оценке СММ "все указанные сооружения установлены недавно".